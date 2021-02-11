В Минске оценили обстановку в городе в ходе Всебелорусского народного собрания
- Reuters
«Обстановка в Минске сейчас спокойная, контролируемая, инцидентов и происшествий не зафиксировано», — приводит ТАСС слова Ганусевич.
При этом она сообщила, что в течение дня поступило несколько сообщений о минировании ряда зданий в Минске, информация проверяется.
Ганусевич напомнила, что милиция в дни проведения Всебелорусского народного собрания несёт службу в усиленном режиме.
Ранее сообщалось, что шестое Всебелорусское народное собрание начало работу во Дворце республики в Минске.