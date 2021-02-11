В Минске оценили обстановку в городе в ходе Всебелорусского народного собрания

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич рассказала о ситуации в Минске во время проведения Всебелорусского народного собрания.

«Обстановка в Минске сейчас спокойная, контролируемая, инцидентов и происшествий не зафиксировано», — приводит ТАСС слова Ганусевич.

При этом она сообщила, что в течение дня поступило несколько сообщений о минировании ряда зданий в Минске, информация проверяется.

Ганусевич напомнила, что милиция в дни проведения Всебелорусского народного собрания несёт службу в усиленном режиме.

Ранее сообщалось, что шестое Всебелорусское народное собрание начало работу во Дворце республики в Минске.