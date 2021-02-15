В Кремле прокомментировали слова Путина о Донбассе

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Российский лидер Владимир Путин, говоря о том, что Россия не бросит Донбасс, имел в виду помощь русскоязычному населению региона. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства, комментируя слова президента.
В Кремле прокомментировали слова Путина о Донбассе
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Вы, наверное, обратили внимание целиком на ответ Путина. Говоря о фразе «Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что», конечно, нужно также обратить внимание на слова президента о том, что любые шаги имеют свои последствия и нужно уметь прогнозировать эти последствия заранее», — сказал он.

Говоря о фразе «Донбасс мы не бросим», представитель Кремля отметил, что в регионе «живёт много русских, много русскоязычных».

«Это люди, которые, к сожалению, лишены социального обеспечения со стороны своего государства — со стороны Украины. Это люди, которым отказано в любых государственных услугах. Именно Россия организует один за другим конвои гуманитарной помощи… И Россия будет продолжать это делать, потому что если не Россия, то больше некому будет это сделать. Вот что имел в виду президент Путин», — пояснил Песков.

Накануне Путин заявил, что Россия не бросит Донбасс «несмотря ни на что». 

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