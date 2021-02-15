На командира Народной милиции ДНР совершено покушение
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«Около 08:00 в результате срабатывания взрывного устройства в автомобиле, в результате террористического акта получил множественные осколочные ранения нижних конечностей командир первого батальона третьей бригады Народной милиции ДНР», — приводит РИА Новости его слова.
Как отмечал ранее источник агентства, ЧП произошло утром в понедельник в Горловке, пострадавший госпитализирован.
Подробности происшествия выясняются.