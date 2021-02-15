На командира Народной милиции ДНР совершено покушение

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На одного из командиров Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики в Горловке совершено покушение, он госпитализирован. Об этом сообщил представитель правоохранительных органов.
На командира Народной милиции ДНР совершено покушение
  • © РИА Новости / Сергей Аверин

«Около 08:00 в результате срабатывания взрывного устройства в автомобиле, в результате террористического акта получил множественные осколочные ранения нижних конечностей командир первого батальона третьей бригады Народной милиции ДНР», — приводит РИА Новости его слова.

Как отмечал ранее источник агентства, ЧП произошло утром в понедельник в Горловке, пострадавший госпитализирован.

Подробности происшествия выясняются.

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