На Украине начали расследование подрыва трёх военных в Донбассе
- РИА Новости
Как сообщили в ведомстве, военнослужащие подорвались возле подконтрольного Киеву населённого пункта Новолуганское.
«Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 425 УК Украины (небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлёкшее тяжкие последствия, совершённое в условиях особого периода, кроме военного положения)», — говорится в сообщении ГБР.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и главе Генштаба Руслану Хомчаку отправиться в Донбасс и расследовать гибель трёх военных в регионе.