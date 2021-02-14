На Украине начали расследование подрыва трёх военных в Донбассе

Госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело после подрыва на неустановленном взрывном устройстве и гибели трёх украинских военных в Донбассе.

Как сообщили в ведомстве, военнослужащие подорвались возле подконтрольного Киеву населённого пункта Новолуганское.

«Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 425 УК Украины (небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлёкшее тяжкие последствия, совершённое в условиях особого периода, кроме военного положения)», — говорится в сообщении ГБР.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и главе Генштаба Руслану Хомчаку отправиться в Донбасс и расследовать гибель трёх военных в регионе.