Зеленский поручил расследовать гибель трёх военных в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и главе Генштаба Руслану Хомчаку отправиться в Донбасс и расследовать гибель трёх военных в регионе.

Об этом сообщает офис президента Украины.

«Зеленский дал поручение министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему Вооружёнными силами Украины Руслану Хомчаку срочно прибыть в зону проведения операции объединённых сил для установления всех обстоятельств гибели трёх украинских военнослужащих… на подконтрольной Украине территории Донбасса в районе Новолуганского», — говорится в заявлении.

Отмечается, что на месте происшествия уже находится заместитель главы офиса президента Роман Машовец.

По предварительным данным, украинские военные погибли в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве.

В октябре 2020 года в Киеве сообщили о гибели двух украинских военных в Донбассе в результате обстрела.