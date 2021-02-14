Зеленский поручил расследовать гибель трёх военных в Донбассе
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Об этом сообщает офис президента Украины.
«Зеленский дал поручение министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему Вооружёнными силами Украины Руслану Хомчаку срочно прибыть в зону проведения операции объединённых сил для установления всех обстоятельств гибели трёх украинских военнослужащих… на подконтрольной Украине территории Донбасса в районе Новолуганского», — говорится в заявлении.
Отмечается, что на месте происшествия уже находится заместитель главы офиса президента Роман Машовец.
По предварительным данным, украинские военные погибли в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве.
В октябре 2020 года в Киеве сообщили о гибели двух украинских военных в Донбассе в результате обстрела.