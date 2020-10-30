В Киеве сообщили о гибели двух украинских военных в Донбассе
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Об этом сообщается на странице штаба операции объединённых сил в Facebook.
«В полночь противник, применяя гранатомёты различных систем и стрелковое оружие, дважды открывал прицельный огонь по позициям наших защитников неподалеку Водяного. Вследствие вражеского огня двое украинских военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.
В штабе утверждают, что один военный был ранен в районе Водяного, ещё один — вблизи Золотого-4.
Ранее в ОБСЕ оценили уровень соблюдения режима прекращения огня в Донбассе.