В Киеве сообщили о гибели двух украинских военных в Донбассе

В районе линии соприкосновения в Донбассе в результате обстрела погибли двое украинских военных, ещё двое получили ранения.

Об этом сообщается на странице штаба операции объединённых сил в Facebook.

«В полночь противник, применяя гранатомёты различных систем и стрелковое оружие, дважды открывал прицельный огонь по позициям наших защитников неподалеку Водяного. Вследствие вражеского огня двое украинских военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

В штабе утверждают, что один военный был ранен в районе Водяного, ещё один — вблизи Золотого-4.

Ранее в ОБСЕ оценили уровень соблюдения режима прекращения огня в Донбассе.