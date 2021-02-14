На Украине выявили 3094 случая коронавируса за сутки

На Украине зафиксировали 3094 новых случая заболевания COVID-19 за сутки. Всего в стране выявили 1 271 143 пациента с коронавирусом.

Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса украинского Совета национальной безопасности и обороны.

За прошедшие 24 часа на Украине умерли 45 пациентов с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в стране скончались 24 330 человек с COVID-19.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране разрешили экстренное применение вакцин от коронавируса AstraZeneca и Novavax.