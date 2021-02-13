На Украине назвали дату начала записи на вакцинацию от COVID-19

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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, когда в стране откроется запись на вакцинацию от коронавируса.
На Украине назвали дату начала записи на вакцинацию от COVID-19
  • Reuters

«Мы хотим начать запись с 1 марта, потому что с 1 марта мы будем точно знать объёмы поставок вакцин в месяц», — цитирует его Интерфакс Украина.

По словам Ляшко, записаться на прививку смогут граждане, которые не входят в приоритетные группы, подлежащие вакцинации. При записи граждане в возрасте 18—59 лет будут вноситься в лист ожидания, а людям старше 60 лет будет назначаться время и место вакцинации.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Европейский инвестиционный банк предоставит Украине €50 млн в виде кредита на закупку вакцин от коронавируса и холодильного оборудования для их хранения.

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