На Украине выявили более 5 тысяч случаев коронавируса за сутки

На Украине зафиксировали 5182 новых случая заболевания COVID-19 за сутки. Всего в стране выявили 1 268 049 пациентов с коронавирусом.

Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса украинского Совета национальной безопасности и обороны.

За прошедшие 24 часа на Украине умерли 111 пациентов с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в стране скончались 24 285 человек с COVID-19.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Европейский инвестиционный банк предоставит Украине €50 млн в виде кредита на закупку вакцин от коронавируса и холодильного оборудования для их хранения.