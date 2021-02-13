На Украине выявили более 5 тысяч случаев коронавируса за сутки
- Reuters
Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса украинского Совета национальной безопасности и обороны.
За прошедшие 24 часа на Украине умерли 111 пациентов с коронавирусом.
Всего с начала пандемии в стране скончались 24 285 человек с COVID-19.
Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Европейский инвестиционный банк предоставит Украине €50 млн в виде кредита на закупку вакцин от коронавируса и холодильного оборудования для их хранения.