На Украине два новейших самолёта исключили из реестра воздушных судов

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Государственная авиационная служба Украины поручила исключить 50 самолётов и вертолётов из госреестра гражданских воздушных судов. 

Соответствующий документ опубликован на портале службы.

В том числе из реестра исключены новейшие украинские самолёты Ан-132D и Ан-178.

В Госавиаслужбе объяснили, что такое решение принято из-за того, что эти воздушные суда не имели сертификата лётной годности в течение 24 месяцев. При этом у ведомства не было доступа к ним для выполнения контроля за лётной годностью и эксплуатацией.

Ранее сообщалось, что Украина ввела санкции против двух авиакомпаний за полёты в Россию.

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