В Молдавии за сутки выявили более 1200 случаев коронавируса
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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
«Сегодня (12 февраля. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 1280 новых случаев заболевания коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 168 826», — сказали в ведомстве.
Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 156 198 человек, более 3,6 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.
Ранее Министерство здравоохранения Молдавии сообщило, когда планируются первые поставки вакцины от коронавируса в страну.