В Киеве проверяют данные о взрыве на детской площадке

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Национальная полиция Киева проверяет данные о возможном взрыве на детской площадке в Соломенском районе города.
В Киеве проверяют данные о взрыве на детской площадке
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Около 15:00 в полицию Киева поступило сообщение о том, что на детской площадке на Чоколовском бульваре произошёл взрыв. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и Соломенского управлений полиции, экипажи патрульных полицейских, взрывотехники, кинологи со служебными собаками и врачи», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что на месте происшествия было обнаружено тело мужчины 1971 года рождения.

«Специалисты профильных служб устанавливают происхождение взорвавшегося предмета, а также обстоятельства», — добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Луганске произошёл взрыв в жилом доме.

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