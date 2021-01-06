В Луганске произошёл взрыв в жилом доме
- © РИА Новости / Павел Лисицын
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидца.
«Ночью с 5 на 6 января произошёл взрыв в квартире дома 11 в квартале 50-летия Октября», — сказал собеседник.
Согласно предварительным данным, в доме произошёл хлопок газа.
Отмечается, что на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов.
Информация о пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось, что восемь человек, включая трёх детей, были госпитализированы из-за взрыва газового баллона в частном жилом доме в селе Еркин Алма-Атинской области Казахстана.