В Луганске произошёл взрыв в жилом доме

В многоквартирном жилом доме в Луганске произошёл взрыв.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидца.

«Ночью с 5 на 6 января произошёл взрыв в квартире дома 11 в квартале 50-летия Октября», — сказал собеседник.

Согласно предварительным данным, в доме произошёл хлопок газа.

Отмечается, что на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что восемь человек, включая трёх детей, были госпитализированы из-за взрыва газового баллона в частном жилом доме в селе Еркин Алма-Атинской области Казахстана.