Правительство Латвии отменило комендантский час

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Правительство Латвии отменило действие комендантского часа по выходным дням, введённого в республике в связи с пандемией коронавируса.
Правительство Латвии отменило комендантский час
  • Reuters

Как сообщает Delfi, премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что вместо комендантского часа полиция будет усиленно контролировать соблюдение ограничений на собрания, а также пересечение границ и соблюдение карантина.

Комендантский час начинался в пятницу и субботу в 22:00 и заканчивался в 00:05.

Ранее сообщалось, что словенские власти смягчают режим карантина с 15 февраля, при этом режим въезда на территорию страны будет облегчён уже с 13 февраля.

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