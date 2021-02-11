Правительство Латвии отменило комендантский час

Правительство Латвии отменило действие комендантского часа по выходным дням, введённого в республике в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает Delfi, премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что вместо комендантского часа полиция будет усиленно контролировать соблюдение ограничений на собрания, а также пересечение границ и соблюдение карантина.

Комендантский час начинался в пятницу и субботу в 22:00 и заканчивался в 00:05.

Ранее сообщалось, что словенские власти смягчают режим карантина с 15 февраля, при этом режим въезда на территорию страны будет облегчён уже с 13 февраля.