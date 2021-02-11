ООН призвала открыть дополнительные КПП в Донбассе

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ООН выступила с призывом открыть на Украине дополнительные пункты пересечения линии соприкосновения, часть которых не функционировала из-за пандемии коронавируса.
ООН призвала открыть дополнительные КПП в Донбассе
  • РИА Новости

«Мы призываем все стороны помочь снять избыточные ограничения на свободу перемещения по линии соприкосновения и обеспечить безопасность и открытие дополнительных пунктов её пересечения», — приводит ТАСС слова заместителя Генерального секретаря всемирной организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло.

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский посетил позиции военнослужащих Вооружённых сил Украины, находящихся возле линии соприкосновения в Донбассе. 

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