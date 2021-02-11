В ОБСЕ заявили о тупике в переговорах контактной группы по Украине
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Об этом она сказала в ходе онлайн-заседания Совета Безопасности ООН по случаю шестой годовщины подписания Минских договорённостей.
«К сожалению, переговоры в контактной группе к настоящему времени зашли в тупик, так что мы приветствуем активную работу политических советников стран нормандского формата по выходу из этого тупика», — цитирует её ТАСС.
Ранее сообщалось, что миссия ОБСЕ в Донбассе с начала 2021 года насчитала более 3 тысяч обстрелов.