В ОБСЕ заявили о тупике в переговорах контактной группы по Украине

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Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Хайди Грау заявила, что переговоры по ситуации в Донбассе зашли в тупик.
В ОБСЕ заявили о тупике в переговорах контактной группы по Украине
  • © OSCE

Об этом она сказала в ходе онлайн-заседания Совета Безопасности ООН по случаю шестой годовщины подписания Минских договорённостей.

«К сожалению, переговоры в контактной группе к настоящему времени зашли в тупик, так что мы приветствуем активную работу политических советников стран нормандского формата по выходу из этого тупика», — цитирует её ТАСС.

Ранее сообщалось, что миссия ОБСЕ в Донбассе с начала 2021 года насчитала более 3 тысяч обстрелов.

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