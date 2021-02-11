В Донбассе с начала 2021 года миссия ОБСЕ насчитала более 3 тысяч обстрелов

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Более 3 тыс. обстрелов в нарушение режима прекращения огня зафиксировала Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Донбассе в 2021 году.
В Донбассе с начала 2021 года миссия ОБСЕ насчитала более 3 тысяч обстрелов
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, согласно новым данным СММ ОБСЕ, опубликованным 11 февраля, с начала действия договорённости о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня с 27 июля 2020 года в общей сложности зафиксировано 8611 нарушений. По состоянию на 31 декабря 2020 года количество нарушений составляло 5101.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич предложил постоянному совету ОБСЕ принять совместное заявление в поддержку Минских соглашений по Украине и призвать к их скорейшей реализации.

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