Лукашенко заявил, что Белоруссия не ждёт с протянутой рукой кредитов

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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не страна-сателлит, которая ждёт с протянутой рукой субсидий и кредитов в обмен на отказ от собственного мнения и здравого смысла.
Лукашенко заявил, что Белоруссия не ждёт с протянутой рукой кредитов
  • РИА Новости

Как пишет БЕЛТА, об этом он сказал, выступая на Всебелорусском народном собрании.

«Нам важны отношения с Евросоюзом, с которым у нас самая протяжённая граница и высокая степень взаимозависимости экономического, социального, культурного и, наконец, политического характера. Не менее значимым вектором для нашей дипломатии являются страны так называемой дальней дуги, где важное место занимает близкий, несмотря на географию, и дружественный нам Китай. При этом основным экономическим партнёром и стратегическим союзником была и будет наша Россия», — добавил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что при дальнейшей интеграции Минска и Москвы страны должны полностью сохранять суверенитет.

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