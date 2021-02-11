На Украине выявили 5039 случаев коронавируса за сутки

На Украине зафиксировали 5039 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки. Всего в стране выявили 1 258 094 пациента с коронавирусом.

Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса украинского Совета национальной безопасности и обороны.

За прошедшие 24 часа на Украине умерли 124 пациента с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в стране скончались 24 058 человек с COVID-19.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране разрешили экстренное применение вакцин от коронавируса AstraZeneca и Novavax.