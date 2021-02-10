В Молдавии за сутки выявили более 800 случаев коронавируса

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В Молдавии за сутки подтвердили 890 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 166 553.
В Молдавии за сутки выявили более 800 случаев коронавируса
  • AFP

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Сегодня (10 февраля. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 890 новых случаев заболевания коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 166 553», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 154 956 человек, более 3,5 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.

Ранее Министерство здравоохранения Молдавии сообщило, когда планируются первые поставки вакцины от коронавируса в страну.

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