В Молдавии за сутки выявили более 800 случаев коронавируса

В Молдавии за сутки подтвердили 805 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 165 663.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Сегодня (9 февраля. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 805 новых случаев заболевания коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 165 663», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 154 444 человека, более 3,5 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.

Ранее Министерство здравоохранения Молдавии сообщило, когда планируются первые поставки вакцины от коронавируса в страну.