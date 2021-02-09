Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.

Об этом сообщается на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны «обменялись мнениями по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества, взаимодействия в рамках интеграционных объединений и международных организаций».

«Министр иностранных дел Беларуси поздравил Сергея Лаврова и российских коллег с Днём дипломатического работника России», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что с 8 февраля Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Белоруссией и увеличивает количество авиарейсов в Минск.