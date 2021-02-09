Лавров провёл переговоры с главой МИД Белоруссии
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что стороны «обменялись мнениями по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества, взаимодействия в рамках интеграционных объединений и международных организаций».
«Министр иностранных дел Беларуси поздравил Сергея Лаврова и российских коллег с Днём дипломатического работника России», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что с 8 февраля Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Белоруссией и увеличивает количество авиарейсов в Минск.