Лавров провёл переговоры с главой МИД Белоруссии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.
Лавров провёл переговоры с главой МИД Белоруссии
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны «обменялись мнениями по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества, взаимодействия в рамках интеграционных объединений и международных организаций».

«Министр иностранных дел Беларуси поздравил Сергея Лаврова и российских коллег с Днём дипломатического работника России», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что с 8 февраля Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Белоруссией и увеличивает количество авиарейсов в Минск.

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