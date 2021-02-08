Власти Литвы ужесточают контроль за приезжающими в страну

В целях снижения риска распространения новых мутаций коронавируса с понедельника, 8 февраля, в Литве ужесточают контроль за приезжающими в страну.

Об этом пишет DELFI.

Министерство транспорта и сообщения Литвы отмечает, что на контрольных пунктах будут проверять анкеты Национального центра общественного здравоохранения, которые должны заполнять приезжие, оценивать результаты тестов на COVID-19 и время их сдачи.

Отмечается, что для проведения контроля в Вильнюсском, Каунасском, Палангском аэропортах реорганизован поток приезжающих. Документы всех въезжающих и тесты на COVID-19 будут проверять в зоне прибытия, после того как пассажиры заберут свой багаж.

В Клайпедском порту зоны контроля появятся в центральном терминале и контейнерном терминале.

Ранее сообщалось, что литовское правительство продлило общенациональный карантин в стране до 28 февраля из-за ситуации с коронавирусом.