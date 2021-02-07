Посольство России оценило заявление премьера Литвы о «Спутнике V»

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Посольство России в Литве прокомментировало заявление премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните о том, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является «гибридным оружием».
Посольство России оценило заявление премьера Литвы о «Спутнике V»
  • Reuters

Комментарий опубликован в Twitter диппредставительства.

Отмечается, что вакцина «Спутник V» уже добилась международного признания, несмотря на «волну дезинформации и предвзятые заявления».

«Главное — в России уже идёт массовая вакцинация. А в Литве?» — заявили в посольстве.

Ранее научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V», подтвердив её высокую эффективность.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это очень важная публикация, которая весьма убедительно продемонстрировала надёжность и эффективность российской вакцины.

Кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.

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