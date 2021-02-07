На Украине выявили 3370 случаев коронавируса за сутки

На Украине зафиксировали 3370 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки. Всего в стране выявили 1 244 849 пациентов с коронавирусом.

Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса украинского Совета национальной безопасности и обороны.

За прошедшие 24 часа на Украине умер 81 пациент с коронавирусом.

Всего с начала пандемии от COVID-19 в стране скончались 23 597 человек, выздоровели 1 073 046.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране разрешили экстренное применение вакцин от коронавируса AstraZeneca и Novavax.