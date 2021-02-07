На Украине выявили 3370 случаев коронавируса за сутки
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Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса украинского Совета национальной безопасности и обороны.
За прошедшие 24 часа на Украине умер 81 пациент с коронавирусом.
Всего с начала пандемии от COVID-19 в стране скончались 23 597 человек, выздоровели 1 073 046.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране разрешили экстренное применение вакцин от коронавируса AstraZeneca и Novavax.