На Украине произошли аварии на двух ТЭС

На двух электростанциях в Винницкой и Львовской областях Украины произошло аварийное отключение энергоблоков.

«В 00:52 в аварийный ремонт остановлен блок №2 Ладыжинской ТЭС. Причина — шум в топке котла. В 04:58 в аварийный ремонт остановлен блок №5 Добротворской ТЭС. Причина — неисправность автомата безопасности», — цитирует РИА Новости сообщение глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса в Telegram.

По его словам, данные остановки значительно усложняют работу энергосистемы страны.

Он отметил, что системный оператор «Укрэнерго» балансирует ситуацию за счет других источников.

Ранее на Украине произошло аварийное отключение энергоблока №1 ДТЭК Запорожской ТЭС.