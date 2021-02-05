На Запорожской ТЭС на Украине вновь отключился энергоблок

На Украине произошло аварийное отключение энергоблока №1 ДТЭК Запорожской ТЭС.

Об этом информирует пресс-служба горсовета украинского Энергодара.

Причиной отключения стала «временная неисправность системы охлаждения трансформатора».

На данный момент в работе находятся третий и четвёртый энергоблоки тепловой электростанции. На втором энергоблоке проводятся пусконаладочные работы.

3 февраля украинские города Энергодар и Днепрорудное, а также соседние населённые пункты остались без света в связи с аварией на теплоэлектростанции в Запорожье. Как отметил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, все блоки Запорожской ТЭС «внезапно сели на «ноль».