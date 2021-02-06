В Киеве завершились акции протеста националистов около двух телеканалов
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Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
Как отмечает портал, акции были малочисленными.
«Под (зданием телеканала. — RT) «НАШ» было несколько десятков человек, под «Интером» — и того меньше», — пишет издание.
Уточняется, что в этот раз националисты не предпринимали попыток штурмом попасть в помещения телеканалов.
Ранее сообщалось, что в Киеве националисты начали акции протеста возле зданий телеканалов «НАШ» и «Интер».
4 февраля в Киеве националисты устроили акцию протеста возле здания телеканала «НАШ» и предприняли попытку штурмом попасть внутрь редакции.