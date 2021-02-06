В Киеве завершились акции протеста националистов около двух телеканалов

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В Киеве националисты завершили свои акции протеста возле зданий телеканалов «НАШ» и «Интер».
В Киеве завершились акции протеста националистов около двух телеканалов
  • © РИА Новости

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Как отмечает портал, акции были малочисленными. 

«Под (зданием телеканала. — RT) «НАШ» было несколько десятков человек, под «Интером» — и того меньше», — пишет издание.

Уточняется, что в этот раз националисты не предпринимали попыток штурмом попасть в помещения телеканалов.

Ранее сообщалось, что в Киеве националисты начали акции протеста возле зданий телеканалов «НАШ» и «Интер».

4 февраля в Киеве националисты устроили акцию протеста возле здания телеканала «НАШ» и предприняли попытку штурмом попасть внутрь редакции.

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