Меркель высказалась о ситуации в Белоруссии

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Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась о ситуации в Белоруссии.
Меркель высказалась о ситуации в Белоруссии
  • Reuters

«Германия и Европейский союз и впредь будут призывать к ответу виновных в непрерывных нарушениях прав человека в Белоруссии, как мы это уже сделали принятием санкций ЕС», — цитирует ТАСС Меркель.

Говоря о выборах в Белоруссии, она заявила, что «Германия и ЕС не признают их, поскольку это не были демократические выборы».

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон поддерживает мирный политический диалог в Белоруссии.

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