Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась о ситуации в Белоруссии.

«Германия и Европейский союз и впредь будут призывать к ответу виновных в непрерывных нарушениях прав человека в Белоруссии, как мы это уже сделали принятием санкций ЕС», — цитирует ТАСС Меркель.

Говоря о выборах в Белоруссии, она заявила, что «Германия и ЕС не признают их, поскольку это не были демократические выборы».

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон поддерживает мирный политический диалог в Белоруссии.