На Украине выявили 4310 случаев коронавируса за сутки

На Украине зафиксировали 4310 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки. Всего в стране выявили 1 241 479 пациентов с коронавирусом.

Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса украинского Совета национальной безопасности и обороны.

За прошедшие 24 часа на Украине умерли 129 пациентов с коронавирусом.

Всего с начала пандемии от COVID-19 в стране скончались 23 516 человек.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране разрешили экстренное применение вакцин от коронавируса AstraZeneca и Novavax.