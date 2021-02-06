На Украине выявили 4310 случаев коронавируса за сутки
- Reuters
Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса украинского Совета национальной безопасности и обороны.
За прошедшие 24 часа на Украине умерли 129 пациентов с коронавирусом.
Всего с начала пандемии от COVID-19 в стране скончались 23 516 человек.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране разрешили экстренное применение вакцин от коронавируса AstraZeneca и Novavax.