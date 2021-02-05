Российской актрисе запретили въезд на Украину на три года
- © РИА Новости / Александр Полегенько
Об этом информирует пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.
Отмечается, что запрет связан с тем, что она посещала Крым.
«Из-за нарушения украинского законодательства... отказали ей в пересечении границы и вынесли запрет на въезд на Украину сроком на три года», — говорится в заявлении.
Пограничники не уточнили имя и фамилию актрисы, сообщив при этом, что она, по имеющейся у них информации, принимала участие в съёмках сериала «Непотопляемая», в котором исполняла главную роль.
Ранее сообщалось, что российской блогерше запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма.