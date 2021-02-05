Российской актрисе запретили въезд на Украину на три года

Короткая ссылка
Украинские пограничники запретили на три года въезд на территорию Украины российской актрисе.
Российской актрисе запретили въезд на Украину на три года
  • © РИА Новости / Александр Полегенько

Об этом информирует пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что запрет связан с тем, что она посещала Крым.

«Из-за нарушения украинского законодательства... отказали ей в пересечении границы и вынесли запрет на въезд на Украину сроком на три года», — говорится в заявлении.

Пограничники не уточнили имя и фамилию актрисы, сообщив при этом, что она, по имеющейся у них информации, принимала участие в съёмках сериала «Непотопляемая», в котором исполняла главную роль.

Ранее сообщалось, что российской блогерше запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить