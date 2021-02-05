Украина экстренно обратилась к Белоруссии из-за аварий на электростанциях. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».

Сообщается, что поводом для обращения Украины стала «критическая ситуация с обеспеченностью электростанций углём».

Стороны договорились о поставках от «Белэнерго» 500 мегаватт.

Как отмечается, из-за аварий были остановлены украинские Запорожская и Кураховская ТЭС, в связи с чем в центральных регионах Украины возник ощутимый дефицит электроэнергии.

Ранее сообщалось, что украинские города Энергодар и Днепрорудное, а также соседние населённые пункты остались без света в связи с аварией на теплоэлектростанции в Запорожье.