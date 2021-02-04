Мишустин выразил надежду на сотрудничество с Узбекистаном по вакцинам

Короткая ссылка
Россия рассчитывает на сотрудничество с Узбекистаном по вакцинам от коронавируса, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин выразил надежду на сотрудничество с Узбекистаном по вакцинам
  • РИА Новости

На встрече с главой правительства Узбекистана Абдуллой Ариповым в Алма-Ате он отметил, что между странами идёт взаимодействие по эпидемиологической обстановке.

«Конечно, реальный выход из этой ситуации будет связан с началом массового вакцинирования населения, применения эффективных и безопасных вакцин. Россия в этом смысле взаимодействует с Узбекистаном, по вакцинам также мы надеемся найти партнёра, и об этом мы с вами говорили», — цитирует Мишустина РИА Новости.

Ранее замминистра здравоохранения Узбекистана Баходыр Юсупалиев заявил, что страна работает над сертификацией вакцины «Спутник V» и локализацией её производства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить