Мишустин выразил надежду на сотрудничество с Узбекистаном по вакцинам

Россия рассчитывает на сотрудничество с Узбекистаном по вакцинам от коронавируса, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

На встрече с главой правительства Узбекистана Абдуллой Ариповым в Алма-Ате он отметил, что между странами идёт взаимодействие по эпидемиологической обстановке.

«Конечно, реальный выход из этой ситуации будет связан с началом массового вакцинирования населения, применения эффективных и безопасных вакцин. Россия в этом смысле взаимодействует с Узбекистаном, по вакцинам также мы надеемся найти партнёра, и об этом мы с вами говорили», — цитирует Мишустина РИА Новости.

Ранее замминистра здравоохранения Узбекистана Баходыр Юсупалиев заявил, что страна работает над сертификацией вакцины «Спутник V» и локализацией её производства.