В Киеве задержали четырёх протестующих возле здания телеканала «НАШ»

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Украинские полицейские задержали четырёх человек во время акции протеста националистов возле здания телеканала «НАШ».
В Киеве задержали четырёх протестующих возле здания телеканала «НАШ»
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

«Сегодня у одного из телеканалов на улице Жилянской собралась группа граждан для проведения акции… Однако отдельные участники мероприятия не отреагировали на законные требования и предупреждения правоохранителей и прибегли к противоправным действиям. В результате четырёх участников доставили в территориальное управление полиции», — говорится в заявлении.

По данным полиции, в настоящий момент ситуация у телеканала спокойная, его работу не блокируют.

Ранее сообщалось, что в Киеве националисты попытались штурмовать здание телеканала «НАШ».

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