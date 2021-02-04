Минобороны опровергло данные о пересечении Ил-76 границы Эстонии
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны, 3 февраля экипаж самолёта Ил-76 Воздушно-космических сил осуществил плановый перелёт на аэродром в Калининградскую область.
«Перелёт проходил по заранее согласованному маршруту с включённым транспондером. Экипаж самолёта находился в постоянной связи с эстонскими диспетчерами организации воздушного движения, которые ни в день совершения полёта, ни в последующие сутки никаких претензий к российскому экипажу не предъявляли», — сказали в Минобороны.
Ранее сообщалось, что два Ту-160 выполнили полёт над Баренцевым и Белым морями.