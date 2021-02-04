Минобороны опровергло данные о пересечении Ил-76 границы Эстонии

Министерство обороны России опровергло информацию Главного штаба Сил самообороны Эстонии о нарушении российским военно-транспортным самолётом Ил-76 воздушного пространства республики.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны, 3 февраля экипаж самолёта Ил-76 Воздушно-космических сил осуществил плановый перелёт на аэродром в Калининградскую область.

«Перелёт проходил по заранее согласованному маршруту с включённым транспондером. Экипаж самолёта находился в постоянной связи с эстонскими диспетчерами организации воздушного движения, которые ни в день совершения полёта, ни в последующие сутки никаких претензий к российскому экипажу не предъявляли», — сказали в Минобороны.

Ранее сообщалось, что два Ту-160 выполнили полёт над Баренцевым и Белым морями.