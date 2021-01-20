Два Ту-160 выполнили полёт над Баренцевым и Белым морями

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Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полёт над нейтральными водами Баренцева и Белого морей. Об этом проинформировало Минобороны России.
Два Ту-160 выполнили полёт над Баренцевым и Белым морями
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что продолжительность полёта составила более 14 часов.

В ведомстве рассказали, что ракетоносцы отработали дозаправку в воздухе.

Также сообщается, что лётчики дальней авиации регулярно выполняют полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана.

В Минобороны подчеркнули, что «все полёты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства».

Ранее Newinform сообщал, что начинающие лётчики ЗВО провели первые полёты над Санкт-Петербургом после курса обучения пилотированию.

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