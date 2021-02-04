В Запорожской области Украины 5 февраля объявили днём траура

Власти Запорожской области Украины объявили 5 февраля днём траура по погибшим при пожаре в больнице.

Об этом говорится на сайте администрации региона.

«Распоряжением председателя облгосадминистрации Александра Старуха 5 февраля 2021 года в области объявлено днём траура в память о трёх пациентах и враче, которые трагически погибли во время пожара в областной инфекционной больнице», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что в украинском городе Запорожье четыре человека погибли и двое пострадали в результате пожара, который произошёл в областной инфекционной больнице. Возгорание случилось в реанимации, где лечились инфицированные COVID-19.