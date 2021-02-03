Грызлов заявил о действиях Киева по обострению ситуации в Донбассе

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Полномочный представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Киев на фоне внутренних политических конфликтов идёт на обострение обстановки в Донбассе.
Грызлов заявил о действиях Киева по обострению ситуации в Донбассе
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

«На фоне политических конфликтов в Киеве, на фоне внутренних киевских разногласий мы видим действия украинской власти по обострению обстановки в Донбассе», — цитирует его РИА Новости.

Грызлов отметил, что власти Украины склоняются к этому варианту, несмотря на то что он «бесперспективный и плохой» для них самих.

Полпред России считает, что ситуация в Донбассе останется напряжённой, пока Киев не вернётся в формат мер по усилению режима прекращения огня.

Ранее Грызлов заявил, что Киев за шесть лет конфликта в Донбассе не представил план мирного урегулирования ситуации.

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