Грызлов заявил о действиях Киева по обострению ситуации в Донбассе

Полномочный представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Киев на фоне внутренних политических конфликтов идёт на обострение обстановки в Донбассе.

«На фоне политических конфликтов в Киеве, на фоне внутренних киевских разногласий мы видим действия украинской власти по обострению обстановки в Донбассе», — цитирует его РИА Новости.

Грызлов отметил, что власти Украины склоняются к этому варианту, несмотря на то что он «бесперспективный и плохой» для них самих.

Полпред России считает, что ситуация в Донбассе останется напряжённой, пока Киев не вернётся в формат мер по усилению режима прекращения огня.

Ранее Грызлов заявил, что Киев за шесть лет конфликта в Донбассе не представил план мирного урегулирования ситуации.