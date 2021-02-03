Попова сообщила об обсуждении c Минском ситуации с COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе встречи с белорусским премьером Романом Головченко сообщила, что Москва и Минск обсуждают расширение сотрудничества по противодействию распространению коронавируса.

Она сообщила, что «обсуждаются вопросы совместных научных исследований в Беларуси».

«Первое — это изучение популяционного иммунитета в Беларуси. Такой проект в Российской Федерации проходит очень успешно, мы понимаем, какое количество населения в России имеет иммунитет», — цитирует РИА Новости Попову.

По её словам, «это видение позволяет прогнозировать дальнейшую эпидемическую ситуацию».

«Такая же работа предполагается в Республике Беларусь, это инициатива белорусских коллег», —добавила она.

Также стало известно, что Россия передала Белоруссии вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».