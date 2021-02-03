В офисе Зеленского объяснили санкции против украинских телеканалов

Санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK не являются цензурой, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Вчерашнее коллективное решение СНБО по немедленному введению жёстких санкций в отношении известного пула телеканалов господина Медведчука (глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. — RT) — это совсем не про свободу слова, цензуру, ограничение тех или иных прав», — написал он в Facebook.

По его словам, это «не журналистика, не информация, не конкуренция точек зрения, не объективная дискуссия», а «чистая, незамутнённая, злобная и хорошо упакованная в блестящие пиар-обёртки пропаганда».

Подоляк назвал решение о санкционных мерах попыткой вернуть цивилизованные правила игры на медиарынке.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении трёх телеканалов.