В Казахстане за сутки зарегистрировали более 1,2 тысячи случаев COVID-19
- Reuters
Как сообщает ТАСС, общее число инфицированных достигло 190 359.
По данным комиссии, всего выздоровели 171 099 человек, за минувшие 24 часа зарегистрированы 1 136 вылечившихся.
Днём ранее сообщили о 1 195 выздоровевших. Число умерших из-за коронавируса, согласно последней информации, достигло 2 559, увеличившись за сутки на три.
Ранее сообщалось, что казахстанские врачи за сутки выявили 1161 новый случай инфицирования коронавирусом.