В Казахстане за сутки зарегистрировали более 1,2 тысячи случаев COVID-19

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В Казахстане за минувшие сутки выявили 1 228 новых случаев инфицирования коронавирусом, что на 67 больше, чем днём ранее.
В Казахстане за сутки зарегистрировали более 1,2 тысячи случаев COVID-19
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, общее число инфицированных достигло 190 359.

По данным комиссии, всего выздоровели 171 099 человек, за минувшие 24 часа зарегистрированы 1 136 вылечившихся.

Днём ранее сообщили о 1 195 выздоровевших. Число умерших из-за коронавируса, согласно последней информации, достигло 2 559, увеличившись за сутки на три.

Ранее сообщалось, что казахстанские врачи за сутки выявили 1161 новый случай инфицирования коронавирусом.

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