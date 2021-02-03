В Казахстане за сутки зарегистрировали более 1,2 тысячи случаев COVID-19

В Казахстане за минувшие сутки выявили 1 228 новых случаев инфицирования коронавирусом, что на 67 больше, чем днём ранее.

Reuters

Как сообщает ТАСС, общее число инфицированных достигло 190 359. По данным комиссии, всего выздоровели 171 099 человек, за минувшие 24 часа зарегистрированы 1 136 вылечившихся. Днём ранее сообщили о 1 195 выздоровевших. Число умерших из-за коронавируса, согласно последней информации, достигло 2 559, увеличившись за сутки на три. Ранее сообщалось, что казахстанские врачи за сутки выявили 1161 новый случай инфицирования коронавирусом.