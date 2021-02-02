В Казахстане зарегистрировали более 1 тысячи случаев коронавируса

Казахстанские врачи за последние сутки выявили 1161 новый случай инфицирования коронавирусом.

Как сообщает ТАСС, общее число инфицированных достигло 189 131.

В течение последних восьми дней прирост количества новых случаев заражения находился в пределах от 1161 до 1469.

Всего в стране выздоровели 169 963 человека, за минувшие 24 часа зарегистрированы 1195 вылечившихся.

Число умерших из-за коронавируса, согласно последней информации, достигло 2556, увеличившись за сутки на семь.

Ранее первый замглавы казахстанского Минздрава Марат Шоранов рассказал о работе промышленников над первой партией российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны.