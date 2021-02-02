Экс-премьер Украины рассказал о «мегаафёре» с ценами на газ в стране
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Об этом пишет Интерфакс-Украина.
«Цена на газ сегодня — это такая мегаафёра, потому что он был приобретён условно за 3-4 гривны, а людям продают по 6,99 гривен плюс доставка, то есть по 8,5-9 гривен», — заявил он.
По его словам, в октябре 2020 года «Нафтогаз Украины» предлагал всем украинцам заключить контракт на год по 4,7 гривны.
«У меня вопрос: если они предлагали это в октябре, то значит, у них был газ по такой цене. А куда он делся через два месяца? Что в январе изменилось по отношению к октябрю? Ничего. А почему вы в октябре не приняли решение, чтобы цена газа не превышала, скажем, 4,7 гривны?» — отметил Гройсман.
Экс-премьер Украины выразил мнение, что украинское правительство должно было повлиять на решение о повышении цены на газ.
Ранее правительство Украины установило предельную цену на газ для населения.