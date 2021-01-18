На Украине установили предельную цену на газ для населения

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Правительство Украины установило предельную цену на газ для населения.
На Украине установили предельную цену на газ для населения
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

«Такая цена будет действовать до завершения отопительного сезона или до завершения карантина. Выше 6,99 грн за куб поставщики газа не смогут поднимать цену», — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, установленная правительством Украины цена «ниже на 1,5 грн за куб той, что была в 2018—2019 годах».

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что МВФ обеспокоило намерение украинского правительства снизить цену на газ для населения в ближайшее время.

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