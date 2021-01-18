На Украине установили предельную цену на газ для населения

Правительство Украины установило предельную цену на газ для населения.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

«Такая цена будет действовать до завершения отопительного сезона или до завершения карантина. Выше 6,99 грн за куб поставщики газа не смогут поднимать цену», — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, установленная правительством Украины цена «ниже на 1,5 грн за куб той, что была в 2018—2019 годах».

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что МВФ обеспокоило намерение украинского правительства снизить цену на газ для населения в ближайшее время.