На Украине установили предельную цену на газ для населения
- РИА Новости
Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
«Такая цена будет действовать до завершения отопительного сезона или до завершения карантина. Выше 6,99 грн за куб поставщики газа не смогут поднимать цену», — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, установленная правительством Украины цена «ниже на 1,5 грн за куб той, что была в 2018—2019 годах».
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что МВФ обеспокоило намерение украинского правительства снизить цену на газ для населения в ближайшее время.