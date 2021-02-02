Глава Минфина Украины рассказал об экономической депрессии в стране

Короткая ссылка
Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил в эфире телеканала «Украина 24», что признаки экономической депрессии наблюдались в стране ещё до пандемии, а коронавирус ускорил соответствующие процессы.
Глава Минфина Украины рассказал об экономической депрессии в стране
  • globallookpress.com

«Факторы экономической депрессии были ещё в 2019 году. То есть падение промышленного производства и другие. Пандемия только ускорила это», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим министр добавил, что долговая нагрузка страны не находится на критическом уровне.

«Критичность долга нужно смотреть по другим показателям. Это расходы на обслуживание долга, которые закладываются в бюджете, и уровень долговой нагрузки на погашение долга. Для нас критическим месяцем является сентябрь. Потому что в сентябре мы должны заплатить по евробондам 2015 года больше $2 млрд», — отметил Марченко.

21 января Национальный банк Украины (НБУ) оценил падение ВВП страны в 2020 году в 4,4%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить