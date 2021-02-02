Глава Минфина Украины рассказал об экономической депрессии в стране

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил в эфире телеканала «Украина 24», что признаки экономической депрессии наблюдались в стране ещё до пандемии, а коронавирус ускорил соответствующие процессы.

«Факторы экономической депрессии были ещё в 2019 году. То есть падение промышленного производства и другие. Пандемия только ускорила это», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим министр добавил, что долговая нагрузка страны не находится на критическом уровне.

«Критичность долга нужно смотреть по другим показателям. Это расходы на обслуживание долга, которые закладываются в бюджете, и уровень долговой нагрузки на погашение долга. Для нас критическим месяцем является сентябрь. Потому что в сентябре мы должны заплатить по евробондам 2015 года больше $2 млрд», — отметил Марченко.

21 января Национальный банк Украины (НБУ) оценил падение ВВП страны в 2020 году в 4,4%.