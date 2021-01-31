На Украине за сутки зарегистрировали 3177 новых случаев коронавируса

На Украине за сутки зарегистрировали 3177 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 1 219 455.

Об этом в своём Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«3177 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 31 января 2021 года», — заявил министр.

По его словам, за прошедшие сутки госпитализировано 1960 человек, летальных случаев — 79, выздоровели — 4126 человек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинация от коронавируса в стране пройдёт за счёт бюджетных средств и будет бесплатной для граждан.