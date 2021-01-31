Начальник Генштаба ВСУ подал в суд на Минобороны Украины

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Украинский министр обороны Андрей Таран объявил строгий выговор начальнику Генштаба ВС Украины Сергею Корнийчуку и командующему воздушными силами страны Сергею Дроздову. В ответ на это они подали в суд на Минобороны.
Начальник Генштаба ВСУ подал в суд на Минобороны Украины
  • © РИА Новости

Об этом сообщило агентство «Украинские новости» со ссылкой на материалы суда. 

В материалах говорится, что строгий выговор генералам был объявлен по итогам служебной проверки, причина не указывается.

При этом приказ о дисциплинарном взыскании Корнийчуку и Дроздову был подписан 27 ноября 2020 года.

Генералы попросили суд признать строгие выговоры в отношении них незаконными и отменить приказ о дисциплинарном взыскании.

Ранее главнокомандующий Вооружёнными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что украинская армия в целом в 2020 году свою задачу выполнила.

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