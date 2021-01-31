Начальник Генштаба ВСУ подал в суд на Минобороны Украины
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Об этом сообщило агентство «Украинские новости» со ссылкой на материалы суда.
В материалах говорится, что строгий выговор генералам был объявлен по итогам служебной проверки, причина не указывается.
При этом приказ о дисциплинарном взыскании Корнийчуку и Дроздову был подписан 27 ноября 2020 года.
Генералы попросили суд признать строгие выговоры в отношении них незаконными и отменить приказ о дисциплинарном взыскании.
Ранее главнокомандующий Вооружёнными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что украинская армия в целом в 2020 году свою задачу выполнила.