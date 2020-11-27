Главнокомандующий ВС Украины назвал выполненной задачу на 2020 год

Главнокомандующий Вооружённых сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что ВС страны в целом в 2020 году свою задачу выполнили.

«Главный итог — Вооружённые силы Украины свою задачу, которая ставилась на 2020 год, в целом выполнили», — приводит пресс-служба Минобороны Украины слова Хомчака.

По его словам, одним из приоритетных направлений деятельности ВС 2020 года является завершение трансформации системы управления вооружённых сил по принципам и стандартам НАТО.

Ранее директор Центра информации и документации НАТО Винета Клейне заявила, что Киеву порекомендовано сфокусироваться на проведении реформ: именно они станут условием принятия в Североатлантический альянс.