Путин и Алиев обсудили работу российско-турецкого центра мониторинга

Президент России Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонные переговоры, во время которых обсудили работу Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу азербайджанского лидера.

«Ильхам Алиев поздравил российского коллегу с открытием российско-турецкого мониторингового центра в Агдамском районе. Лидеры двух стран подчеркнули, что мониторинговый центр послужит делу обеспечения устойчивого мира и стабильности в регионе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что главы России и Азербайджана также подчеркнули значение состоявшейся в Москве встречи на уровне вице-премьеров России, Азербайджана и Армении, посвящённой реализации пункта совместного заявления лидеров трёх стран от 9 ноября о восстановлении транспортных коммуникаций в регионе.

Ранее в Агдамском районе Азербайджана начал работу Совместный российско-турецкий центр по мониторингу режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.