Путин и Алиев обсудили работу российско-турецкого центра мониторинга
- © РИА Новости / Михаил Климентьев
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу азербайджанского лидера.
«Ильхам Алиев поздравил российского коллегу с открытием российско-турецкого мониторингового центра в Агдамском районе. Лидеры двух стран подчеркнули, что мониторинговый центр послужит делу обеспечения устойчивого мира и стабильности в регионе», — говорится в сообщении.
Уточняется, что главы России и Азербайджана также подчеркнули значение состоявшейся в Москве встречи на уровне вице-премьеров России, Азербайджана и Армении, посвящённой реализации пункта совместного заявления лидеров трёх стран от 9 ноября о восстановлении транспортных коммуникаций в регионе.
Ранее в Агдамском районе Азербайджана начал работу Совместный российско-турецкий центр по мониторингу режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.