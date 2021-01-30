Казахстан увеличивает частоту рейсов в Россию и Турцию

Казахстан увеличивает частоту рейсов в Россию с одного до трёх в неделю, а в Турцию — на один рейс в неделю, сообщил комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

«Разрешено увеличение регулярных пассажирских рейсов с Россией с одного до трёх регулярных рейсов в неделю для каждой стороны, а также с Турцией — увеличение на один рейс в неделю по маршруту Анталья — Алма-Ата для турецкой стороны», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В Россию рейсы будут выполняться по маршрутам Нур-Султан — Москва (два рейса в неделю) и Алма-Ата — Москва (один рейс в неделю).

В ноябре Россия увеличила число рейсов в Казахстан, Объединённые Арабские Эмираты, на Кубу и Мальдивы.