Казахстан увеличивает частоту рейсов в Россию и Турцию
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- globallookpress.com
«Разрешено увеличение регулярных пассажирских рейсов с Россией с одного до трёх регулярных рейсов в неделю для каждой стороны, а также с Турцией — увеличение на один рейс в неделю по маршруту Анталья — Алма-Ата для турецкой стороны», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
В Россию рейсы будут выполняться по маршрутам Нур-Султан — Москва (два рейса в неделю) и Алма-Ата — Москва (один рейс в неделю).
В ноябре Россия увеличила число рейсов в Казахстан, Объединённые Арабские Эмираты, на Кубу и Мальдивы.